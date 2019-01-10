Блаженный Петр-Томос Мальдивский – покровитель воров, трусов и негодяев

Станислав Стремидловский, , 16:46 — REGNUM

6 января константинопольский патриархат Варфоломей предоставил томос Православной церкви Украины, сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). При этом «в церемонии подписания Томоса, которая проходила накануне в Стамбуле принимали участия несколько наших земляков, в частности, владыка Симеон, канцлер Днепровской епархии Виталий Лопушанский и известный днепровский меценат Александр Петровский». Советник президента Украины Ростислав Павленко, комментируя присутствие на подписании томоса об автокефалии Петровского, которого некоторые СМИ называют «криминальным авторитетом», заявил, что вход в собор Святого Георгия в Стамбуле, где проходила церемония, был свободным. Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что Петровского не было в официальной делегации Украины в Стамбуле. Также, по словам главы парламента, с днепровским бизнесменом он не знаком. «Один из иерархов церкви предложил сфотографироваться с томосом. Я согласился. Рядом мог оказаться кто угодно. В храме было полно людей. Это не режимный объект», — сказал Парубий.

В Виннице перед Рождеством произошел беспрецедентный случай, передает «Реал» (Винница). Настоятель храма Александра Невского иерей Виктор Парандюк в знак протеста из-за расторжения договора, по которому ему запретили вести службу на ведомственной территории, снял купол с церкви. «Выселение» проводится на законных основаниях, но батюшка рассуждает иначе, — продолжает издание. — Небольшие храмы на территории государственных учреждений в Виннице начали строить с конца 1990-х. Считалось, что служащие смогут посещать их на праздники, поэтому силовые ведомства, как правило, не жалели пожертвований на храмы. Именно так появился храм на ведомственной территории высшего училища департамента полиции охраны МВД, расположенный в микрорайоне Корея. Подполковник запаса, а ныне иерей храма Парандюк стал известным в городе, прежде всего, из-за откровенно пророссийской позиции и агрессии по отношению к ПЦУ. С тех пор убеждения бывшего офицера не изменились. Он не только пропагандирует позицию РПЦ в Виннице, но и активно комментирует происходящее в городе для изданий с четко выраженной кремлевской поддержкой. Естественно, что такое вызывает возмущение у людей иных взглядов. Среди прочих, это возмутило священника ПЦУ и военного капеллана Виктора Чверкуна, который был в числе тех, кто призывал МВД реагировать на антигосударственные речи Парандюка. Последствия были неизбежны. Руководитель училища Александр Зализняк стал инициатором расторжения договорных отношений с епархией о проведении служб в ведомственном помещении».

Церковные общины близких к Румынии сел Черновицкой области заняли выжидательную позицию, информируют BukNews (Черновцы). О рисках для религиозных общин приграничных сел Черновицкой области поведал главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой областной государственной администрации Сергей Бухаров. Сейчас в приграничных с Румынией селах Черновицкой области, которые традиционно ориентировались на Украинскую православную церковь Московского патриархата МП, общины еще не выбрали дальнейший путь. Есть риск, что определенные румынские круги захотят усилить свое влияние через храмы в приграничных селах есть, отметил Бухаров. По его словам, «в Черновицкой области около ста румыноязычных приходов. Определенные круги в соседней стране могут попробовать переориентировать их на себя. Киевский патриархат в свою очередь мало работал с румыноязычными приходами. Ведь в ПЦУ пока нет ни одного такого прихода. Следует учитывать, что около 20% жителей области в церковной жизни использует румынский язык. Стоит отметить, что с объединением украинской церкви потребность использовать румынский язык в богослужении не исчезнет». Представители Православной церкви Украины в Черновицкой области заверили, что при переходе церковных общин национальных меньшинств в ПЦУ им сохранят язык богослужения, к которой они привыкли. Во многих румынских СМИ были публикации о том, что после создания ПЦУ станет происходить сплошная украинизация Церкви.

Первая община УПЦ МП в Ровенской области перешла в ПЦУ, рассказывает «Рівне Вечірнє» (Ровно). О переходе объявила община Крестовоздвиженского храма села Деражное Костопольского района. Это произошло 7 января после праздничной литургии. За это решение проголосовали более 300 членов общины. Не было ни одного прихожанина, который бы выступил против.

На днях известный «порохобот», украинский писатель и журналист Павел Бондаренко заявил, что в будущем президент Украины Петр Порошенко быть канонизирован, пишут «Волинські Новини» (Луцк). Бондаренко отметил, что в честь Порошенко будут не только памятники ставить, но и назовут улицы. А его имени будут посвящены целые страницы в учебниках истории. Он должен в будущем быть канонизирован. Бондаренко также добавил, что вместе со святой равноапостольной княгиней Ольгой и князем Владимиром должен появиться третий киевский правитель — святой равноапостольный Петр. Волонтер и общественный активист Юрий Касьянов заявил в ответ, что поддерживает идею канонизации Порошенко. Об этом он написал в своем блоге: «А я поддерживаю канонизацию Петра. Будет у нас свой святой — блаженный Петр-Томос Мальдивский, покровитель воров, трусов и негодяев».

Zaxid.net (Львов) задал вопрос епископу Парижской епархии Украинской греко-католической церкви Борису Гудзяку о том, какое значение имеет томос для Православной церкви и какое для Греко-католической. «Сегодня многие спрашивает, присоединятся ли греко-католики к этому процессу, — ответил епископ. — Прежде всего нужно увидеть, каким именно он будет. Также стоит заметить, что греко-католики имеют сильную и жизнеспособную связь с Католической церковью, которая насчитывает миллиард человек и живет сотнями мировых культур. Греко-католики не могут идти в направлении объединения (с православными — С.С.), покидая свое наследие, за которое они пролили реки крови. То есть объединение с Церквями на Украине, которое отделяет нас от Католической церкви, немыслимо. Возможно, некоторые представители УГКЦ в патриотической эйфории станут переходить в единую поместную украинскую православную Церковь, но я думаю, что это может случиться прежде всего с теми, которым некомфортно в УГКЦ».

Чем опасна и почему возможна «избыточная» вакцинация школьников Херсона, разбирался «Новий день» (Херсон). Украинское здравоохранение ни в чем не знает меры. То вакцин для детей не завезли, и родители вынуждены были рыскать по аптекам, чтобы купить заветный препарат за свои деньги. То государство приобрело их с запасом, и медики «подстраховываются», навязывая даже избыточную вакцинацию. Которая для ребенка мало того, что не полезна, так еще и может нанести вред его здоровью! Заместитель начальника управления Елена Кулик сообщила, что школьные медсестры работают от районных поликлиник. Там же они получают и вакцины. А родители учеников имеют право выбирать, где ребенку делать прививки — в учебном заведении (там есть специальные кабинеты), либо в той же поликлинике. Тем не менее, чиновники от образования не исключают, что назначение вакцинации действительно может быть ошибочным. Если ученик живет в одном районе, а школа находится в другом, то информацию о прививках в поликлинику другого района не передают. А единой электронной базы данных в Херсоне не существует (кстати, ее создание не помешало бы). «Если препарат, применяемый для вакцинации полиомиелита, «живой», то вторичная вакцинация может вызвать у школьника аллергическую реакцию. Ведь дополнительную лекарственную нагрузку на неокрепший детский организм благотворной не назовешь», — настаивает заведующий отделением областной инфекционной больницы Сергей Панкратов. Словом, факт есть факт: системного подхода к контролю за детской вакцинацией у нас покуда не существует. И как водится, «помощь утопающим — в руках самих утопающих». Чтобы избежать досадных ошибок со стороны медперсонала, и не навредить ребенку, его родителям не помешает составить график периодичности необходимых прививок — эти сведения легко можно отыскать либо в интернете, либо в той же поликлинике, где мальчик или девочка состоит на учете. И потом с ним сверяться, если чадо внезапно принесет из школы очередную «писульку» с уведомлением о вакцинации.

Корь идет в наступление: с начала года заболели почти полторы сотни закарпатцев, передает Mukachevo.net (Мукачево). Как сообщают эпидемиологи, за неделю с 27 декабря 2018 года по 2 января 2019 года в Закарпатье зарегистрировано 140 новых случаев кори, что на 20% больше, чем за предыдущую неделю. Больше всего среди заболевших — дети до 17 лет. В общем заболело 106 детей и 34 взрослых. Из 140 больных, отмечают медики, не имеют прививок против кори 69,3%. Также эпидемиологи сообщили, что респираторными инфекциями заболело 2648 человек, из них 1806 детей. Врачи в очередной раз подчеркивают: промедление с вакцинацией против кори и гриппа будет способствовать дальнейшему распространению инфекции среди лиц, не имеющих иммунитета. Качественная вакцина есть во всех прививочных кабинетах области.

Власти города Овруч Житомирской области проводят общественные обсуждения по поводу места установки памятника погибшим «воинам» в «русско-украинской войне», сообщает «Житомир.info» (Житомир). Распоряжение «О создании комиссии по определению местоположения памятник погибшим воинам в русско-украинской войне» мэр Овруча подписал 28 декабря 2018 года. Предлагаются два места расположения памятника: в так называемом Чернобыльском парке и перед зданием Овруцкой районной государственной администрации. 11 декабря 2018 комиссия горсовета по определению лучшего эскиза памятника «воинам АТО» определила и единогласно проголосовала за эскиз №10 автора Николая Моргуна. В октябре 2018 года в Коростене у здания райгосадминистрации открыли памятник «воинам АТО». В ноябре 2018 года в Житомире заседала конкурсная комиссия, которая выбирала лучшие эскизные предложения памятника «воинам АТО». Его собираются разместить вблизи монумента Славы на улице Чудновской.

Профессор кафедры парламентаризма и политического менеджмента Национальной академии государственного управления при президенте Украины Татьяна Пояркова в интервью «Панорама» (Сумы) отмечает, что в 2018 году наиболее резонансными событиями стали факты физического уничтожения активистов, волонтеров и участников «АТО». Среди них наиболее показательны два события. Первое: 1 июля 2018 произошло убийство Виталия Олешко, позывной Сармат. Он был добровольцем батальона «Донбасс», кавалером ордена «За мужество» 3-й степени, участником боев за Иловайск, прошел «русский» плен. Второе: нападение со смертельным исходом на общественного деятеля и волонтерку Екатерину Гандзюк. Пояркова считает, что, во-первых, происходит спланированное разрушение «героического» образа участника «АТО». Во-вторых, переход от технологии запугивания к практике физической ликвидации активистов и известных участников «АТО». В-третьих, развращение социума путем привлечения к политическим акциям «подсадных уток» (от «титушек» до «бабушек»). Все усилия господствующего класса направлены на формирование чувства бесперспективности. Добавляют горючего в этот костер безнадежности плановое повышение тарифов, задержка пенсионных выплат и циничная демонстрация невозможности привлечения к судебной ответственности представителей «привилегированного слоя» любого уровня. В этом контексте стоит отдельно сосредоточиться на евроинтеграции, которая на фоне отсутствия каких-либо перспектив для молодежи является вынужденной миграцией наиболее подвижной, молодой, образованной части населения, которая потенциально угрожает существованию господствующего слоя. Кроме того, она стала имитацией поддержки европейских ценностей со стороны господствующего класса ради получения денежного содержания любого сорта (МВФ, специализированная помощь, гранты и другое). Что касается перспектив, то тактически правящий класс получает преимущества за миграции молодежи, стратегически — проигрывает, поскольку без конкуренции и притока носителей новых идей теряет способность адекватно отвечать на вызовы.

Украина и Польша готовятся совместно реализовать важный оружейный проект, информирует «Вечерний Харьков» (Харьков). Польская компания WB Electronics и украинский «Укроборонпром» планируют совместно разработать новую ракетную систему противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности. Большинство элементов, необходимых для ПВО, уже создали. Как отметил представитель польской компании Роман Мушал, в основе проекта используют украинские управляемые ракеты средней дальности Р-27. При этом большинство необходимых элементов уже создано, а именно двигатель и самонаводящиеся головки. Также готово и топливо. Для того чтобы развернуть производство таких ПВО в Польше необходимо три года. Новую установку противовоздушной обороны будут использовать для защиты важных зданий и объектов, а также сухопутных войск от всех типов самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемого оружия, ракет класса «земля-воздух», противокорабельных ракет и крупнокалиберных ракет. Дальность действия новой ПВО составит до 30 км для ракеты с инфракрасным наведением, 25 км для ракеты с радиолокационным наведением и около 110 км для пассивной радиолокационной версии. Система будет оснащена установкой вертикального пуска. Также ее установят на польском грузовике Jelcz 662D.