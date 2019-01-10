ВВС США назвали Арктику зоной жизненно важных интересов

Вашингтон, , 16:39 — REGNUM Военный новостной ресурс Defense News опубликовал заявление министра ВВС США Хизер Уилсон и начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфайна. Оно называется «Мощь авиации и Арктика: важность проекции силы на севере». Ряд тезисов заявления заслуживают особого внимания.

В документе отмечается растущее значение Арктики для США: Арктика обладает ценными природными ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, рыбными белками, здесь сосредоточено до одной пятой мировых запасов нефти и природного газа.

По плану «к 2022 году Аляска к 2022 году Аляска станет домом для более продвинутых истребителей». Полагаем, что речь идет о размещении на Аляске истребителей пятого поколения F-35.

В заявлении уделено место России и Китаю. Подчеркивается, что Россия обеспечивает свои экономические интересы на Севере, который дает ей около 20 процентов ее валового внутреннего продукта, восстанавливает военное присутствие в регионе. Китай рассматривает Арктику как часть своей инициативы «Пояс и путь» и устанавливает свое присутствие через экономические рычаги с другими арктическими странами.

ВВС США изучают возможности модернизации на севере более 50 радиолокационных станций, значительная часть из которых используется совместно с Канадой. Данная сеть является неотъемлемой частью защиты США и Канады от ракет и атак бомбардировщиков.

Недавно была проведена модернизация средств космического наблюдения в Туле, в Гренландии, самой северной базе США в мире.

По мнению руководства американских ВВС, северные базы являются ключевыми местами базирования, что позволяет самолетам быстро добраться до любого места в Северном полушарии.

В документе делается упор на создание новых союзов в Арктике в дополнение к долгосрочному партнерству с Канадой. ВВС США изучают возможности для расширения отношений с другими арктическими союзниками путем проведения учений, обмена информацией о погоде, данными разведки, а также передовым опытом.

Заявление ВВС США заканчивается словами: «пришло время действовать разумно, чтобы защитить наши жизненно важные национальные интересы».