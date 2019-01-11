Тайвань снова пытается подыграть США против КНР?

Пекин, , 05:14 — REGNUM Тайвань как американский козырь в противостоянии материковому Китаю, казалось утратил дестабилизирующую роль после договоренностей, достигнутых между Пекином и Тайбэем в 1992 году. Почему же теперь отношения материкового и островного Китая становятся источником беспокойства, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Лидер тайваньских демократов, нынешний президент Тайваня Цай Инвэнь в своем новогоднем обращении заявила, что Тайвань не готов «отдать суверенитет или пойти на уступки в отношении автономии». Почему вопрос вдруг был поставлен так жестко, как будто существует какая-то угроза уже достигнутым договоренностям с Китаем? Ведь до сих пор договоренности 1992 года между Пекином и Тайбэем, когда был провозглашен принцип единого Китая, не воспринимались такой уж страшной угрозой для тайваньской независимости.

Да и пример, показанный Китаем в отношении Гонконга, где успешно работает принцип «одна страна — две системы», должен был бы подействовать на тайваньских политиков успокаивающе. Может быть тайваньское руководство хочет получить дополнительное преимущество, играя на противоречиях между КНР и США в их торговой войне?

Читайте статью Следует ли звать «чужого государя» в подкрепление сепаратистских амбиций? и другие публикации Владимира Павленко по международной политике.