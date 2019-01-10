Мнение: РФ нужен закон не только о Курилах, но и о Крыме с Калининградом

Москва, , 16:27 — REGNUM Уголовный кодекс РФ должен предусматривать наказание за любые действия, направленные на нанесение вреда экономике страны, сокращение её территории и понижение жизненного уровня её граждан, считает член Изборского клуба Сергей Черняховский. Об этом он заявил 10 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя внесение в Госдуму РФ законопроекта, запрещающего передачу Японии островов Курильской гряды.

«С одной стороны, передача каких-либо территорий запрещена у нас уже конституционно и законодательно на уровне Уголовного кодекса, — сказал Черняховский. — Однако я думаю, что такой закон должен касаться не только Курильских островов, а должен быть универсальным: что Калининград, что Крым. Более того, подход вообще должен быть более масштабным — любые законопроекты, направленные на ослабление страны, на нанесение вреда экономики, ущерб её территории и понижение жизненного уровня граждан должны быть увязаны с Уголовным кодексом и караться на уровне наиболее тяжких государственных преступлений. Также, на мой взгляд, уголовным преступлением надо объявить и исповедование рыночных взглядов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внёс на рассмотрение коллег законопроект, в котором прописана принадлежность Курильских островов Российской Федерации. Также депутат призывает на уровне закона закрепить, что «правовые акты о Курильских островах, правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению».

Отметим также, что власти Японии не прекращают своих попыток добиться отторжения от России как минимум четырёх островов Курильской гряды — Хабомаи, Шикотана, Итурупа и Кунашира, в то время как нынешние российские власти настаивают на том, чтобы японские власти безоговорочно признали итоги Второй мировой войны, заключили с Россией мирный договор без каких-либо условий.

В свою очередь, позиция Токио состоит в том, что Япония будет вести переговоры с Москвой по заключению мирного договора только после полного решения территориального спора между двумя странами. Москва отвергает эти претензии японской стороны.

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