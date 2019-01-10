Четверг, 10 Января 2019 года
16:05:41 МСК

Сирийская армия нанесла удар по протурецким боевикам

Политика

В результате ракетно-артиллерийского удара сирийских военных уничтожено несколько боевиков и ряд полевых укреплений

Дамаск, 10 января 2019, 16:02 — REGNUM  9 января подразделения Республиканской гвардии Сирийской арабской армии нанесли массированный удар с использованием реактивных систем залпового огня и артиллерии по позициям исламистов на севере провинции Хама.

Под обстрел попали боевики группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она относится к группировкам, которые поддерживает Турция.

В результате удара несколько исламистов было уничтожено, кроме этого, были разрушены полевые укрепления джихадистов в районе города Аль-Латамина. Город находится в 39 километрах к северо-западу от города Хама.

Массированный удар сирийской армии был ответом боевикам группировки на попытку в ночь с 8 на 9 января просочиться в тыл сирийских правительственных сил для проведения диверсий. Исламисты, как правило, занимаются минированием дорог в тылу правительственных войск.

На сегодняшний день уже нет практической возможности создать зону деэскалации в районе Большого Идлиба мирными средствами. Количество нарушений режима прекращения огня со стороны джихадистов, особенно в провинции Хама, зашкаливает. Приказ о наступлении сирийской армии в этом регионе зависит от решения России и должен быть согласован с Турцией.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить