Сирийская армия нанесла удар по протурецким боевикам

Дамаск, , 16:02 — REGNUM 9 января подразделения Республиканской гвардии Сирийской арабской армии нанесли массированный удар с использованием реактивных систем залпового огня и артиллерии по позициям исламистов на севере провинции Хама.

Под обстрел попали боевики группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она относится к группировкам, которые поддерживает Турция.

В результате удара несколько исламистов было уничтожено, кроме этого, были разрушены полевые укрепления джихадистов в районе города Аль-Латамина. Город находится в 39 километрах к северо-западу от города Хама.

Массированный удар сирийской армии был ответом боевикам группировки на попытку в ночь с 8 на 9 января просочиться в тыл сирийских правительственных сил для проведения диверсий. Исламисты, как правило, занимаются минированием дорог в тылу правительственных войск.

На сегодняшний день уже нет практической возможности создать зону деэскалации в районе Большого Идлиба мирными средствами. Количество нарушений режима прекращения огня со стороны джихадистов, особенно в провинции Хама, зашкаливает. Приказ о наступлении сирийской армии в этом регионе зависит от решения России и должен быть согласован с Турцией.