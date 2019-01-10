Виктор Орбан озвучил внешнеполитическую цель Венгрии в 2019 году

Будапешт, , 16:06 — REGNUM Предстоящие в мае выборы в Европейский парламент будут сражением двух цивилизаций, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в Будапеште 10 января. Об этом пишет газета Wiener Zeitung.

Орбан констатировал, что в настоящее время в Европе есть две противоборствующие стороны: смешанная христианско-мусульманская цивилизация и христианско-демократическая, к которой он причисляет свою партию Фидес и своих единомышленников. В числе последних Орбан отметил «мужественного» вице-премьера Италии Маттео Сальвини и нового президента Бразилии Жаира Болсонару. Венгерский политик отметил понравившийся ему лозунг Болсонару «Бразилия прежде всего, Бог превыше всего».

«Цель Венгрии состоит в том, (…) чтобы противостоящие миграции силы получили большинство в Европейском парламенте, в Европейском комиссии и, наконец, посредством национальных выборов, в Европейском совете», — сказал он.

Напомним, в настоящее время самой сильной партией в Европейском парламенте является либерально-консервативная Европейская народная партия. Однако опросы избирателей в различных странах Европейского союза показывают, что на фоне миграционного кризиса растет поддержка националистических партий.