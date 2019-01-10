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Глава Филиппин о работе аудиторской комиссии: «Всегда у них что-то не так»

Политика

«Эти аудиторы в COA»

Манила, 10 января 2019, 16:00 — REGNUM  Президент Филиппин Родриго Дутерте подверг критике представителей независимой аудиторской комиссии Commission on Audit, сообщает Sindonews.

Родриго Дутерте заявил, что аудиторы препятствуют реализации некоторых государственных проектов.

«Эти аудиторы в COA. Каждый раз, всегда у них что-то не так. Что происходит с этим органом? Если мы похитим кого-то из COA, мы его здесь замучаем», — заявил он.

Президент отметил, что некоторые чиновники скорее будут спорить со своим начальством, чем выполнять приказы, и будут ссылаться на директивы COA и Комиссии по гражданской службе.

Со своей стороны член парламента Муна Нери Кольменарес подвергла критике слова президента. Женщина, которая также является адвокатом по правам человека, назвала Родриго Дутерте «диктатором» и предупредила, что его заявление может повредить сотрудникам COA.

Представитель президента Сальвадор Панело, однако, заявил, что Родриго Дутерте «явно шутил, когда говорил о пытках и похищении».

Напомним, согласно филиппинскому информагентству Rappler, это не первый случай, когда Родриго Дутерте критикует COA.

Commission on Audit (COA) является независимой комиссией, учрежденной Конституцией Филиппин. Основная функция этого органа — проверка всех счетов и расходов фондов и имущества филиппинского правительства.

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