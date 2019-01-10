Порошенко обещает не давить на священников УПЦ

Киев, , 15:51 — REGNUM

Сегодня, 10 января, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и почетный патриарх ПЦУ Филарет привезли томос в Свято-Покровскоий кафедральный собор города Ровно. Увидеть документ пришли тысячи украинцев.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко сравнил получение Киевом томоса с актом о провозглашении независимости Украины.

«Сегодня утром томос вернулся в Украину. Решением предстоятеля сегодня он тут, в Ровно, с нами на молитве… Перед нами томос, который приравнен к Акту о независимости Украины… Это — историческое событие, которое навсегда войдет в историю этого храма», — сказал Порошенко, выступая перед гражданами в Свято-Покровском кафедральном соборе.

«Украина и украинский народ получили большой подарок от Господа на Рождество. Подарок в виде украинской поместной автокефальной православной, как сказано в томосе, святейшей церкви Украины. Это то, о чем молились и мечтали поколения украинцев. С самого первого дня крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром украинцы мечтали получить от матери-церкви автокефалию. 333 года назад, когда на украинскую церковь было надето московское ярмо, все эти годы поколения украинцев молились, чтобы Господь послал нам независимость и автокефалию поместной церкви», — рассказал Порошенко.

Он напомнил, что украинцы — одна из наибольших православных наций.

«Звезда украинской поместной православной церкви сейчас сияет среди 15 поместных церквей. Мы — одна из наибольших православных наций, — добавил президент.

Порошенко отмети, что работа по созданию Православной церкви Украины «только начинается». При этом он в очередной раз заверил, что украинские прихожане смогут свободно посещать службы тех священников, которые считают Украину «канонической территорией Российской православной церкви».

«Она начинается в связи с тем, что значительное количество парафий принимают решения по присоединению к нашей церкви. Отмечаю, не было и не будет никакого давления со стороны государства. Это прихожане должны принять решение, где им больше нравится. Спрашивать очень просто. Если священник признает, что украинская земля является канонической территорией Российской православной церкви и прихожане с этим соглашаются, это их выбор. Если прихожане молились за независимость, за волю Украины, это также будет их выбор», — сказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в Стамбуле члены Синода Вселенского патриархата подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины. Документ окончательно оформлен, в течение нескольких дней его доставят в Киев. 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. 6 января в Стамбуле Варфоломей вручил томос предстоятелю ПЦУ, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию. 7 января, в Рождество по восточному обряду, в Софийском соборе в Киеве прошла первая служба ПЦУ.