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Не довели «до ума»: эксперт об истребителе F-35

Политика

… но вряд ли Пентагон сможет отказаться от проекта

Москва, 10 января 2019, 15:44 — REGNUM  О множестве недоработок, завышении стоимости и сроков разработки F-35 говорят уже не первый год. Машина, которую разрабатывали под множество задач сразу в трёх модификациях, до сих пор не доведена «до ума», заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

В то же время на проект уже потрачено столько средств, что вряд ли Пентагон сможет от него отказаться. Решение по запуску самолёта в массовое производство должно быть принято уже осенью 2019 года.

«Возможно, бывший сотрудник «Боинга» просто пытается вырвать контракт на устранение недоработок для компании, которой он отдал более 30 лет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн резко раскритиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя пятого поколения F-35.

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