США демонстрируют неспособность к мировому лидерству

Москва, , 04:10 — REGNUM С какими результатами Россия и ее международные оппоненты подошли к 2019 году и почему год этот, вероятно, станет переломным для глобальной международной политики, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

США вкупе с беззаветной союзничающей с ними Великобританией всё больше напоминают в своих действиях поздний СССР — самодискредитирующийся, транслирующий по всему миру отрицательный образ себя. Для США и Великобритании этот процесс начался исподволь, еще в 90-е, когда уход России с международной арены казался безвозвратным и окончательным. Но теперь «закрытие» основных гражданских свобод под предлогов безопасности, контроль над частной жизнь граждан, цензура СМИ — дошли в тех же США до невообразимых еще в конце ХХ пределов.

Все это стало следствием неспособности США и их союзников играть роль мирового лидера, что становится теперь всё очевиднее. В то же время Россия за прошедшие годы, вынужденная играть с позиции слабого игрока, успешно развила выгоды ситуации «невидимости». Вплоть до 2007 года Вашингтон пребывал в уверенности, что Россия разрушена полностью и не представляет из себя ни политической, ни военной силы. Провал грузинской провокации в 2008 году и еще более громкое поражение цветной революции 2011−2012 года в России оказались для США настоящим шоком. Почему же именно 2019 год станет ключевым и изменит все геополитические расклады?

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