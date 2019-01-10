ПАСЕ пытается спровоцировать скандал — эксперт

Москва, , 15:33 — REGNUM Собственно, вопрос о неучастии России в дальнейшей работе ПАСЕ уже решён, поскольку вот уже не первый год российскую делегацию там лишают права голоса, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Возможно, европарламентарии пытаются с помощью таких требований спровоцировать скандал, чтобы объяснить выход России из организации её не толерантностью, а не отсутствием желания оплачивать цирк, в котором страну ещё и оплевывают все, кому ни лень», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек ПАСЕ направил в Госдуму письмо с предложением сформировать делегацию для участия в январской сессии ассамблеи. В нижней палате парламента удивлены критериям, которым должна отвечать делегация, в частности, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») указал на то, что критерии связаны как с фракционным принципом, так и с принципом равноправия полов, которых, по словам парламентария, в письме указано шесть.

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