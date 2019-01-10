В Туве назначены первые заместители главы

Кызыл, , 15:19 — REGNUM На должности первых заместителей главы Тувы назначены Александр Брокерт и Шолбан Хопуя. Как сообщили ИА REGNUM 10 января в республиканском правительстве, кадровые решения руководитель региона Шолбан Кара-оол озвучил 9 января.

Кроме того, на должность заместителя главы Тувы назначен экс-председатель Хурала представителей Кызылского района Аяс Монге. Последние два месяца он работал руководителем канцелярии главы республики.

Министром труда и социальной политики стала Саида Сенгии. Ранее она работала руководителем агентства по делам семьи и детей Тувы.

Контролем за социальной политикой правительства предложено заняться Органе Натсак в качестве заместителя главы региона.

Напомним, Александр Брокерт был назначен заместителем председателя правительства Тувы с ноября 2016 года. Шолбан Хопуя являлся заместителем председателя республиканского правительства с 4 апреля 2017 года.