Ростовская область помогла Донбассу с доступом в интернет

Ростов-на-Дону, , 15:13 — REGNUM Ростовская область оказала помощь Донбассу и обеспечила Донецкую и Луганскую народные республики доступом в интернет. Ранее владельцем магистрального канала являлся Киев, но в конце 2018 года республики были отключены от трафика.

Издание C-News со ссылкой на министра связи ДНР Виктора Яценко информирует о том, что оптоволоконный канал проложен от Аксая. При этом, какие российские операторы взяли на себя обслуживание ДНР и ЛНР, не собеседник не уточнил.

ИА REGNUM отмечает, что ранее ростовские эксперты указывали на необходимо развивать сотрудничество между городами, предприятиями, хозяйствами Ростовской области и Донбассом. Кроме того, необходимо сотрудничество между научными и образовательными учреждениями.

В связи с оттоком населения в Донбассе может возникнуть острый кадровый голод. Взрастить новую элиту — политическую, управленческую, инженерную, научную, образовательную — могут помочь учебные заведения Ростовской области.