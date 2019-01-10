Политолог: Дональд Трамп не станет менять свою позицию по ДРСМД

Москва, , 16:24 — REGNUM Позиция США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — это результат согласованных действий между Белым домом и Пентагоном, и нет оснований считать, будто эта позиция смягчается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил политолог Павел Данилин, комментируя высказывание помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалеса, сообщившего о готовности НАТО вести с РФ диалог по перспективам ДРСМД.

«Это типичное протокольное заявление, — убежден Данилин. — Чисто дипломатический экивок, который рассматривать в иной плоскости совершенно не стоит. Если бы речь шла о заявлении представителя дипломатического ведомства суверенного государства, тогда можно было бы искать здесь двойной или тройной смысл и говорить, например, о том, что страны старой Европы недовольны снижением порога безопасности и порога применения ядерного оружия и в связи с этим подают сигналы Москве. Но поскольку в данном случае речь идёт о словах представителя альянса, то это исключительно дипломатическое заявление и может быть проигнорировано».

Кроме того, Данилин подчеркнул, что текущая политика США определяется отнюдь не заявлениями членов НАТО.

«Она определяется в Вашингтоне и определяется Трампом в сложном согласовании с Конгрессом, — сказал политолог. — И мы не видим никаких оснований полагать, будто эта политика хоть как-то смягчилась и что Трамп отступил от давно согласованных действий между Белым домом и Пентагоном».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя МИД РФ Сергея Рябкова, российская сторона, в свою очередь, готова к равноправному диалогу с Соединёнными Штатами по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) на уровне МИД, Минобороны, а также Советов безопасности.

«Если это произойдёт завтра, то мы готовы и завтра. Но это должен быть диалог на основе равноправия», — подчеркнул Рябков.

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