Владелец «Механика Погодина» назвал ущерб от простоя танкера

Нижний Новгород, , 15:06 — REGNUM Компания «Волжское пароходство» потеряла более $1 млн из-за вынужденного простоя танкера «Механик Погодин», задержанного властями Украины. Такие данные сообщили в компании, передает 10 января RT.

При подсчете убытков в компании учли и упущенную выгоду от простоя танкера. «Механик Погодин» заблокирован в порту Херсона с 10 августа 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина задержала российский танкер под предлогом включения компании-судовладельца в санкционный список. Компания «В.Ф. Танкер» направила президенту Украины Петру Порошенко разъяснения о том, что право собственности переоформлено на нее, и расчеты с входящей в черный список компанией «ВЭБ-Лизинг» завершены.

Тем не менее, танкер остается на Украине. Его экипаж, состоящий из 13 моряков, вернулся в Россию.

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