«Брачные отношения» могут помешать военным морякам переехать в Кронштадт

Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Перспективы вступления в брак военных моряков могут пострадать после передислокации военно-морских учебных заведений Минобороны России из центра Петербурга в Кронштадт. Об этом пишет депутат городского Заксобрания от «Единой России» Константин Чебыкин в обращении к министру обороны РФ Сергею Шойгу, передает корреспондент ИА REGNUM.

В своем запросе депутат сообщает, что «флотская общественность Петербурга», включая ветеранов-выпусников и преподавателей, «обеспокоена» предстоящим переводом Военно-морского института ВУНЦ ВМФ с набережной Лейтенанта Шмидта, то есть из центра Северной столицы, в Кронштадт. Напомним, на острове Котлин собираются создать единый военно-образовательный центр ВМФ, по типу военно-морских академий США в Аннаполисе.

Чебыкин замечает, что Военно-морской институт и его предшественники, можно сказать, никогда не покидали набережной Лейтенанта Шмидта, вопреки революциям и природным катаклизмам.

«Обратившиеся ко мне выпускники-офицеры, представители профессорско-преподавательского состава в один голос заявляют, что от подобной передислокации по большинству позиций будет гораздо больше потерь, чем выгоды. Это касается, в первую очередь, качество учебного процесса, военно-патриотического, культурного воспитания, возможности создания брачных отношений, создания семьи», — заявил депутат.

Затем он выразил уверенность, что Сергей Шойгу, которого очень уважают военные моряки, примет «взвешенное и обоснованное решение».

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Создавать кластер Военно-морского флота России в Кронштадте намерены уже в 2019 году. По словам самого Шойгу, это позволит «сосредоточить учебную, научную и прикладную деятельность в едином современном центре и существенно повысить её эффективность».

Помимо передислокации в Кронштадт военно-морских учебных заведений, там обновят инженерную, транспортную, социальную инфраструктуру, создадут современную туристско-рекреационную зону, откроют интерактивные музейные площадки. Кроме того, планируется восстановление фортов Кронштадта и реконструкция других объектов культурного наследия.

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