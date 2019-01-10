Киев на Совете Украина – НАТО поднимет вопрос задержанных моряков

Киев, , 14:49 — REGNUM Украинская делегация на заседании Межпарламентской совета Украина — НАТО уделит особое внимание вопросу моряков и кораблей, задержанных Россией в Керченском проливе после незаконного пересечения российской государственной границы, заявила председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Оксана Юринец.

По ее словам, на первом в 2019 году заседании Межпарламентского совета Украина — НАТО будут рассмотрены вопросы безопасности, политические вопросы, а также развитие сотрудничества Киева с Североатлантическим альянсом.

«Особое внимание будет уделено вопросу содержания в заложниках украинских моряков и кораблей, захваченных Россией в Керченском проливе», — приводит слова Юринец пресс-служба фракции «Блок Петра Порошенко».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды России при следовании из Чёрного в Азовское море. Против нарушителей было применено оружие, корабли и экипаж были задержаны.

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