Корбин: если парламент не примет сделку Мэй, в стране должны пройти выборы

Лондон, , 14:41 — REGNUM Если правительство Великобритании не сможет принять соглашение по выходу страны из состава ЕС, в стране должны пройти общие выборы, заявил 10 января лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, сообщает британское агентство Reuters.

«Поэтому я скажу Терезе Мэй: если вы так уверены в своей сделке, значит, проводите выборы, и путь решают люди», — отметил он на пресс-конференции.

В противном случае лидер оппозиционной партии указывает на возможность того, что он выступит с вотумом недоверия действующему премьер-министру Терезе Мэй тогда, когда, по мнению лейбористов, такой шаг будет иметь наибольшие шансы на успех.

«Безусловно, лейбористы не имеют достаточного числа парламентариев, чтобы одержать верх в вотуме недоверия самостоятельно. Поэтому другие члены парламента должны голосовать с нами для выхода из тупика», — добавил он.

Напомним, голосование по проекту соглашения Лондона и Брюсселя об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС должно пройти в ближайшие дни. Первоначально предполагалось провести голосование в декабре, но Мэй его перенесла из-за большой вероятности блокирования ее в парламенте.