Четверг, 10 Января 2019 года
14:41:10 МСК

В «Лиге» прогнозируют смену правительства Италии после европейских выборов

Политика

Заместитель министра экономического развития заявил, что после выборов появится «новое большинство»

Рим, 10 января 2019, 14:40 — REGNUM  После выборов в Европарламент в мае 2019 года в парламенте Италии «появится новое большинство» и может произойти смена правительства, заявил в четверг, 10 января, заместитель министра экономического развития Дарио Галли (партия «Лига»), передает Il Giornale.

На европейских выборах, по убеждению однопартийца Маттео Сальвини, «Лига» получит вдвое больше, чем коллеги по нынешней коалиции из «Движения 5 звезд».

Вслед за этим начнутся центробежные процессы внутри «Движения», и с учетом голосов тех депутатов, которые дистанцируются от «Движения», может быть сформировано новое большинство, а главной нового правительства станет Сальвини.

На парламентских выборах в марте 2018 года «Движение» набрало 32,7% голосов, «Лига» — 17,4% голосов. Компромиссным главой коалиционного правительства в конце мая 2018 года был назначен Джузеппе Конте, лидеры правящих партий Сальвини и Луиджи Ди Майо получили посты вице-премьеров.

В настоящее время социологические опросы показывают, что «Лигу» поддерживают около 32% граждан, «Движение» — около 26%.

Читайте также: Каждый третий избиратель Берлускони ушел к Сальвини

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить