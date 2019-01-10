В «Лиге» прогнозируют смену правительства Италии после европейских выборов

Рим, , 14:40 — REGNUM После выборов в Европарламент в мае 2019 года в парламенте Италии «появится новое большинство» и может произойти смена правительства, заявил в четверг, 10 января, заместитель министра экономического развития Дарио Галли (партия «Лига»), передает Il Giornale.

На европейских выборах, по убеждению однопартийца Маттео Сальвини, «Лига» получит вдвое больше, чем коллеги по нынешней коалиции из «Движения 5 звезд».

Вслед за этим начнутся центробежные процессы внутри «Движения», и с учетом голосов тех депутатов, которые дистанцируются от «Движения», может быть сформировано новое большинство, а главной нового правительства станет Сальвини.

На парламентских выборах в марте 2018 года «Движение» набрало 32,7% голосов, «Лига» — 17,4% голосов. Компромиссным главой коалиционного правительства в конце мая 2018 года был назначен Джузеппе Конте, лидеры правящих партий Сальвини и Луиджи Ди Майо получили посты вице-премьеров.

В настоящее время социологические опросы показывают, что «Лигу» поддерживают около 32% граждан, «Движение» — около 26%.

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