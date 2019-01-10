Помпео рассказал о встрече с президентом Египта

Каир, , 14:39 — REGNUM В ходе встречи госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси стороны обсудили вопросы борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке. Об этом Помпео написал 10 января в своем Twitter.

По словам госсекретаря США, кроме борьбы с террором были обсуждены проблемы религиозной свободы в регионе.

«Сегодня я провел продуктивную встречу с ас-Сиси в Каире. США твёрдо придерживаются своих обязательств перед Египтом в вопросах обеспечения борьбы с террором и защиты религиозных свобод», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в ходе своего визита в Ирак глава госдепа США Майк Помпео провел встречи с американскими военнослужащими и властями страны. Госсекретарь США дал понять иракским властям, что источником напряженности в регионе остается Иран.

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