План передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ утратил юридическую силу

Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM Утратило юридическую силу распоряжение комитета имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга, в котором был оговорен план мероприятий по передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ, если от церкви поступит соответствующая заявка. Таким образом, вопрос о принадлежности собора формально закрыт.

Распоряжение было издано 30 декабря 2016 года. После появления этого документа бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сделал заявление о том, что с Исаакиевским собором «вопрос решен», хотя заявки от РПЦ на этот счет в тот момент в Смольном не было. Слова Полтавченко вызвали массовый протест петербургской общественности, ситуацию прокомментировал президент России, и в 2017 году процесс передачи Исаакия в пользование РПЦ был остановлен.

«Распоряжение 30 декабря утратило силу, заявок от РПЦ на передачу Исаакиевского собора на данный момент не поступало», — сообщили 10 января агентству ТАСС в пресс-службе КИО.

Как писало ИА REGNUM, в декабре 2018 года 10 депутатов петербургского Законодательного собрания попросили врио губернатора Александра Беглова официально признать недействительным указанное распоряжение КИО.

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ГМЗ «Исаакиевский собор» является городским музеем, который имеет прибыль и ежегодно сам оплачивает собственную реставрацию, а также реставрацию подопечного ему Спаса-на-Крови.

Религиозные службы в Исаакиевском соборе проходят на постоянной основе в соответствии с соглашением между музеем и религиозной общиной.

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