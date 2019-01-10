Додон — Медведеву: Санкции против Украины ударили по Молдавии

Кишинёв, , 14:16 — REGNUM На молдавских поставщиках отразится введенный властями России запрет на поставки товаров транзитом через Украину. Об этом говорится в письме, направленном президентом Молдавии Игорем Додоном главе российского правительства Дмитрию Медведеву, написал Додон 10 января в Facebook.

Молдавский президент отметил, что ограничение создает риски, к примеру, для винодельческой и консервной продукции, так как теперь эти товары придется поставлять в Россию в обход Украины. Это приведет к повышению транспортных расходов.

«Для решения возникшей проблемы на данном этапе ведем переговоры с руководством Российской Федерации», — указал Додон.

Он напомнил, что вместе с тем Россия с 1 января отменила пошлины на ввоз некоторых категорий молдавских продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, российское правительство ввело ограничения на ввоз ряда украинских товаров в ответ на санкции со стороны Киева. Запрет коснулся промышленных товаров, сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

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