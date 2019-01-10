Глава Индонезии принял участие в праздновании 46-й годовщины партии PDIP

Джакарта, , 14:29 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял участие в праздновании 46-й годовщины Демократической партии борьбы Индонезии (PDIP) в Джакарте 10 января 2019 года, сообщает Antaranews.

Известно, что на мероприятии также присутствовали председатель партии Мегавати Сукарнопутри и вице-президент Юсуф Калла.

В своем выступлении Мегавати Сукарнопутри заявила, что Демократическая партия борьбы Индонезии продолжит становиться школой для развития политических кадров, в том числе в рамках идеологии.

«Этим кадрам принадлежит будущее партии», — отметила она.

Мегавати Сукарнопутри также призвала всех присутствующих руководствоваться Конституцией во время президентских выборов в 2019 году.

Напомним, Демократической партии борьбы Индонезии была основана в 1998 году. На выборах в 2014 году член партии Джоко Видодо был выдвинут в качестве кандидата на пост главы государства и одержал победу.