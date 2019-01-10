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Трагедия в Магнитогорске: Киев не выражал соболезнований России

Политика

Государственным чиновникам не жаль погибших

Киев, 10 января 2019, 14:32 — REGNUM  Украина не выражала официальных соболезнований России в связи с обрушением подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщило 10 января информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на МИД Украины.

Журналисты направили запрос в МИД Украины, в котором поинтересовались реакцией официального Киева на трагедию в РФ.

«Официальные соболезнования руководству Российской Федерации в связи с трагедией в городе Магнитогорск (Российская Федерация) от имени государственного руководства Украины не посылались», — ответил директор Департамента противодействия «угрозам со стороны РФ» Андрей Плахотнюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2018 года в центре Магнитогорска рухнул подъезд жилого дома. В результате погибли 39 человек, из них шестеро детей. Основной версией причины произошедшего назван взрыв бытового газа.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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