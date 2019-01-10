Британская авиация готова противостоять «российской угрозе» — СМИ

Лондон, , 14:02 — REGNUM Сверхзвуковой истребитель-невидимка военно-воздушных сил Великобритании F-35B Lightning готов противостоять «возрождающейся угрозе» со стороны России, пишет Daily Telegraph.

По данным издания, в скором времени министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон намерен объявить о готовности F-35B выполнять боевые задачи. Кроме того, пишет Daily Telegraph, министр расскажет о расширении парка истребителей «Тайфун». Вместе с тем, в текущем году после 40 лет службы выйдет из арсенала истребитель-бомбардировщик Tornado.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Великобритания могут поссориться из-за закупок американских истребителей F-35. Так, Лондон и Вашингтон согласовали покупку 138 истребителей F-35 типа B (морского базирования), однако в британском минобороны намерены добиться включения в контракт истребителей типа А (наземного базирования).

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