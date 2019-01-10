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Госдума перенесла обсуждение возращение рекламы пива на ТВ

Политика

На неделю

Москва, 10 января 2019, 13:59 — REGNUM  Госдума под аплодисменты перенесла обсуждение законопроекта о смягчении требований к рекламе алкогольной продукции, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

«Будем рассматривать законопроект на следующей недели на Совете Думы», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты оппозиционных фракций указали на то, что категорически против законопроекта выступил Минздрав, а также обратили внимание на отсутствие официального отзыва правительства.

В декабре депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, направленный на изменения правил рекламы пива. Инициатива направлена на то, чтобы отменить запрет на использование в рекламе любого алкоголя образов людей и животных, а также разрешить рекламу пива и алкогольных напитков на основе пива на ТВ и радио с 23 до 7 часов.

Предполагается, что такая реклама может появляться только в ходе трансляций спортивных соревнований. Кроме того, законопроект также разрешает размещать рекламу пива в печатных СМИ, но не на первой и не на последней странице.

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Пиво: регулирование продажи, употребления и рекламы
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