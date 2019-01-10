Госдума перенесла обсуждение возращение рекламы пива на ТВ

Москва, , 13:59 — REGNUM Госдума под аплодисменты перенесла обсуждение законопроекта о смягчении требований к рекламе алкогольной продукции, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

«Будем рассматривать законопроект на следующей недели на Совете Думы», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты оппозиционных фракций указали на то, что категорически против законопроекта выступил Минздрав, а также обратили внимание на отсутствие официального отзыва правительства.

В декабре депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, направленный на изменения правил рекламы пива. Инициатива направлена на то, чтобы отменить запрет на использование в рекламе любого алкоголя образов людей и животных, а также разрешить рекламу пива и алкогольных напитков на основе пива на ТВ и радио с 23 до 7 часов.

Предполагается, что такая реклама может появляться только в ходе трансляций спортивных соревнований. Кроме того, законопроект также разрешает размещать рекламу пива в печатных СМИ, но не на первой и не на последней странице.

Читайте ранее в этом сюжете: Третьяк: реклама пива даст нам деньги на хоккей