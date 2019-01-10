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Отложен визит в Россию лидера ХАМАС

Политика

Поездка Хании в Москву не исключена из планов

Москва, 10 января 2019, 13:57 — REGNUM  Визит в Москву лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, намеченный на 15 января, отложен на неопределенный срок. Об этом сообщил 10 января журналистам посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

Он отметил, что поездка Хании в Россию не исключена из планов, однако её дата не известна. Нофаль добавил, что визит может состояться, что в ситуация в Палестине станет более благоприятной.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 года замглавы МИД РФ Михаил Богданов анонсировал встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова с Исмаилом Ханией в Москве. Он отмечал, что в повестку встречи включат ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на подконтрольных Палестине территориях и задачу восстановления палестинского единства.

Приглашение Хании в Москву вызвало протест в у израильских властей. Об этом были уведомлены МИД России и дипмиссия в Тель-Авиве, сообщали СМИ Израиля.

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