Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может

Минск, , 13:51 — REGNUM Вопрос об объединении России и Белоруссии в настоящее время на повестке дня не стоит. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего совещания о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений.

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«Слишком много сегодня идёт разговоров об объединении двух государств. […] Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе», — приводит пресс-служба главы государства слова Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что речи об объединении двух государств быть не может. Он напомнил о подписанном между странами договоре о создании Союзного государства, в соответствии с которым Москва и Минск и развивали свои отношения, добавив, что союз Белоруссии и России может развиваться только на равноправной основе.

«Мы все время, формируя этот союз, должны оглядываться на мнение наших людей. Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идёт», — добавил белорусский лидер.

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Александр Лукашенко убеждён, что на этот шаг не может пойти и сама Россия.

«Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», — отметил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, последнее время активно муссируются слухи о возможном объединении Белоруссии и России. Тем не менее в Кремле заявили, что вопрос об объединении России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит. Никаких разговоров и обсуждений на эту тему не ведётся.