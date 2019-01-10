Глава Хакасии заявил о «жёсткой и бескомпромиссной» борьбе с коррупцией

Абакан, , 13:48 — REGNUM Борьба с коррупцией в органах государственной власти Хакасии должна быть жёсткой и бескомпромиссной. Как сообщили ИА REGNUM 10 января в правительстве региона, такое заявление сделал глава республики Валентин Коновалов, выступая на первом в 2019 году заседании комиссии по противодействию коррупции.

«Принимая кадровые решения, мы, в первую очередь, делаем запросы в правоохранительные органы. Малейший намек на коррупционную связь, для нас это уже основание для отказа в рассмотрении кандидатуры на вакантную должность», — отметил Коновалов.

При этом он добавил, что «скандалы с участием высокопоставленных чиновников Хакасии, которые прогремели на всю страну в недавнем прошлом, недопустимы».

В правительстве Хакасии напомнили, что в 2018 году комиссия по противодействию коррупции собиралась 32 раза. В итоге были проведены проверки в отношении 28 госслужащих. Пятерых чиновников привлекли к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Фактов конфликта интересов специалисты не выявили.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2016 года в Хакасии разразился громкий коррупционный скандал. Владимир Бызов, занимавший в то время должность руководителя администрации главы республики, стал фигурантом дела о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

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В феврале 2018 года Бызову был вынесен приговор. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 18 миллионов 708 тысяч рублей.

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Бызов был подчинённым Виктора Зимина, руководившего Хакасией почти 10 лет. В ноябре 2018 года по итогам второго тура губернаторских выборов главой республики стал молодой коммунист Валентин Коновалов, получивший в свою поддержку 57,57% голосов.

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