Полторак: действия РФ в Керченском проливе были неожиданными для Украины

Киев, , 13:42 — REGNUM Действия России в Керченском проливе 25 ноября 2018 года были для Киева неожиданными, заявил в интервью изданию «Урядовый курьер» министр обороны Украины Степан Полторак.

«Но, уверяю: такие проходы будем организовывать и в дальнейшем. Будут и двадцатый, и сотый проходы», — заявил Полторак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший замначальника украинского Генштаба Игорь Романенко заявил, что новая попытка прохождения кораблей ВМС Украины через Керченский пролив должна сопровождаться тщательной фиксацией всего процесса как с бортов плавсредств, так и из космоса.

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