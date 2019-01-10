В Кремле подтвердили подготовку переговоров по Сирии

Москва, , 13:42 — REGNUM На сегодняшний день окончательно не определена дата следующих переговоров по Сирии с участием президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 10 января сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, несмотря на то, что речь о проведении указанной встречи ведется давно, окончательная дата саммита пока еще не определена.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что переговоры по ситуации в Сирии с участием Путина, Роухани и Эрдогана могут состояться в ближайшие недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская и турецкая стороны ведут подготовку к визиту в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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