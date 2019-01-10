Госдума регулирует паломническую деятельность в России

Москва, , 13:26 — REGNUM Законопроект, направленный на урегулирование в РФ паломнической деятельности, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

В частности, авторы инициативы предлагают прописать в законе само понятие слова «паломник». Под ними будут пониматься граждане, которые отправляются в поездку сроком от суток до полугода, чтобы в ходе нее посетить объекты религиозного назначения и принять участие в религиозных обрядах и церемониях. При этом путешествия, связанные с отдыхом и развлечениями, под категорию паломничества не подпадут, подчеркивают авторы законопроекта.

Исключительным правом осуществлять паломническую деятельность имеют религиозные организации. Причем такая деятельность может осуществляться как на возмездной основе, так и бесплатно.