Госслужащие в США получили ряд советов на «черный день»

Вашингтон, , 13:17 — REGNUM Сотрудники береговой охраны США, на которых прямо воздействует длительная остановка работы правительства, получили ряд советов о том, как можно пережить трудное время, сообщает The Washington Post.

Чтобы люди смогли выжить без зарплаты, им советуют рассмотреть возможность проведения т.н. гаражной распродажи (то есть продажи личного имущества, организуемой прямо на дому), подработки няней или «тайным покупателем».

Эти предложения — часть пятистраничного бюллетеня, опубликованного Программой поддержки береговой охраны — подразделением службы помощи сотрудникам. Он предназначен для оказания помощи членам береговой охраны в вопросах психического здоровья или других вопросах, касающихся их жизни, включая финансовое благополучие. В сборнике говорится, что, «хотя может быть неудобным иметь дело с жесткими фактами, лучше все же не прятать голову в песок». Среди общих советов — «оставайтесь в теме, получая четкое представление о том, что происходит».

Береговая охрана финансируется от министерства национальной безопасности, и ее работа блокируется вместе с другими учреждениями данного министерства. Это контрастирует с другими военными службами, которые входят в состав министерства обороны и имеют финансирование.

Сборник советов, озаглавленный «Управление финансами во время неоплачиваемого отпуска», обращается к гражданской рабочей силе береговой охраны численностью 8500 человек. Около 6400 из них находятся на бессрочном отпуске, и 2100 работают без оплаты после того, как были идентифицированы как основные работники. В последний раз они получали плату за двухнедельный период, заканчивающийся 22 декабря — в тот день начался «шатдаун Трампа».

В среду береговая охрана удалила советы с сайта; по словам капитана-лейтенанта Скотта Макбрайда, данные советы «не отражают текущие усилия береговой охраны, которые она предпринимает, чтобы поддержать свои силы в течение этого перерыва в ассигнований».

Напомним, правительство Соединенных Штатов находится в кризисе из-за разногласий по бюджету, из которого глава Белого дома Дональд Трамп намерен профинансировать стену на южной границе страны. Ситуация «шатдауна» продолжается с 22 декабря.