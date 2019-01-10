В Германии предлагает определять возраст мигрантов ультразвуком

Берлин, , 13:01 — REGNUM Возраст мигрантов в случае сомнений нужно определять с помощью ультразвуковых исследований. Такую инициативу продвигает министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, пишет газета Neue Westfälische 10 января.

«Нам нужна процедура определения возраста. Потому что от него зависит предоставление убежища и — в случае сомнений — даже уголовное судопроизводство», — сказал Шпан изданию.

«Мы должны сделать ее минимально инвазивной», — добавил он, сославшись на небезопасность рентгеновских обследований.

С начала этого года министерство здравоохранения Германии финансирует проект университета Саар и «Общества Фраунгофера» по поиску способа определения возраста с помощью ультразвука. Проект получит €1 млн и представит результаты в конце 2020 года.

Поводом для дебатов об определении возраста мигрантов послужило резонансное убийство школьницы в Канделе в декабре 2017 года. Убийца — мигрант, предположительно из Афганистана — заявил в суде, что ему 15 лет, однако его физический облик вызвал сомнения у судей.

Медицинская экспертиза установила, что обвиняемому, вероятно, около 20 лет, а как минимум 17 лет и 6 месяцев. Из-за сомнений его судили по уголовному праву для несовершеннолетних и приговорили к 8,5 годам лишения свободы.