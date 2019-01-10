Назарбаев назначил нового посла Казахстана в Иране

Астана, , 12:49 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Асхата Оразбай чрезвычайным и полномочным послом в Иране, сообщили 10 января в пресс-службе главы государства.

Президент освободил Оразбай от должности посла Казахстана в Индонезии и посла республики в Филиппинах по совместительству. До 10 сентября должность посла Казахстана в Иране занимал Багдад Амреев.

Отметим, Асхат Тутхишбаевич Оразбай был назначен послом в Индонезию 4 июля 2012 года. 20 августа 2015 года дипломат стал чрезвычайным и полномочным послом в Республике Филиппины по совместительству.