Киев теряет транзит и ищет выход: о новом иске «Нафтогаза»

Киев, , 12:44 — REGNUM Очередной иск «Нафтогаза» против «Газпрома» — следствие паники в Киеве: после завершения строительства новых газопроводов стоимость украинской ГТС снизится, а кто и зачем будет вкладываться в ее ремонт — неясно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 января, комментируя сообщения о новом судебном иске «Нафтогаза».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о подаче нового иска против «Газпрома» на 12 млрд долларов из-за возможного падения цены украинской газотранспортной системы после строительства Россией «Северного потока-2» и «Турецкого потока». В «Нафтогазе» считают, что Россия может перестать выполнять свои контрактные обязательства. При этом Коболев заявил о готовности отозвать иск в случае заключения нового долгосрочного контракта о транзите российского газа.

Подача «Нафтогазом» нового иска против «Газпрома» — это не от хорошей жизни. Киев понимает, что при нынешнем режиме российский газовый транзит не сохранить, и паникует, ищет выход.

Глава «Нафтогаза» прав: после завершения строительства «Газпромом» газопроводов по иным, нежели украинский, маршрутам стоимость украинской газотранспортной системы серьёзно снизится. Впрочем, она и сегодня вовсе не равняется 12 миллиардам долларов, которые указал в своём иске «Нафтогаз». Эти трубы, насосные станции и прочее уже сегодня наполовину хлам. Вопрос не в том, кто по ним будет качать газ; вопрос в том, кто их будет ремонтировать и зачем.

Сам нынешний украинский режим сделать это точно не в состоянии. Россия в сегодняшних обстоятельствах делать этого не будет. Соответственно, бремя расходов на ремонт украинской ГТС потенциально ложится на кого-то из западных спонсоров Киева. Соответственно, Порошенко и компания пытаются заручиться средствами на эти цели. Ну и, конечно, на своё будущее.

Пока американцы продолжают давление на европейцев по поводу строительства «Северного потока — 2», никакого нового контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» быть не должно. Достаточно данного президентом России канцлеру ФРГ и президенту США обещания, что украинский маршрут транспортировки газа при должных коммерческих его условиях будет Россией сохранён. Снимут давление, контракт в том или ином виде станет возможен; не снимут — нечего об этом и говорить.

В сегодняшних обстоятельствах у украинской ГТС есть только два пути: полностью развалиться или быть купленной западным, скорее всего американским, инвестором. Новый контракт «Газпрома» с «Нафтогазом» повышает вероятность покупки и, соответственно, увеличивает риск угроз для «Северного потока — 2». Из этого нам и надо исходить.

Что же касается собственно иска, то его перспективы сомнительны. Пока, напомню, «Нафтогазу» ничего взыскать с «Газпрома» не удалось, — отметил Михаил Демурин.