Четверг, 10 Января 2019 года
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Всемирный банк выделил Пакистану $100 млн на развитие солнечной энергетики

Политика

В провинции Синд установят солнечные панели

Исламабад, 10 января 2019, 15:19 — REGNUM  9 января правительство Пакистана подписало с представителями Всемирного Банка соглашение о выделении кредита в размере 100 миллионов долларов на развитие солнечной электроэнергетики.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Всемирный Банк придаёт особое значение альтернативным источникам энергии в Пакистане. Известно, что 105 миллионов долларов (еще 5 миллионов добавит местное правительство) будет потрачено на проект в сфере солнечной электроэнергии в провинции Синд.

В рамках проекта по меньшей мере 200 тысяч граждан получат доступ к солнечной энергии. Панели также планируется установить на крышах правительственных зданий в Карачи (столица провинции), Хайдарабаде и других крупных городах.

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Зарубежная хроника
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