Всемирный банк выделил Пакистану $100 млн на развитие солнечной энергетики

Исламабад, , 15:19 — REGNUM 9 января правительство Пакистана подписало с представителями Всемирного Банка соглашение о выделении кредита в размере 100 миллионов долларов на развитие солнечной электроэнергетики.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Всемирный Банк придаёт особое значение альтернативным источникам энергии в Пакистане. Известно, что 105 миллионов долларов (еще 5 миллионов добавит местное правительство) будет потрачено на проект в сфере солнечной электроэнергии в провинции Синд.

В рамках проекта по меньшей мере 200 тысяч граждан получат доступ к солнечной энергии. Панели также планируется установить на крышах правительственных зданий в Карачи (столица провинции), Хайдарабаде и других крупных городах.