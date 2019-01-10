Четверг, 10 Января 2019 года
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Министерство финансов Пакистана отчиталось о борьбе с отмыванием денег

Политика

За прошедшие четыре года были предприняты меры против 3677 подозрительных транзакций

Исламабад, 10 января 2019, 14:48 — REGNUM  9 января делегация министерства финансов Пакистана во главе с министром Асадом Умаром провела в австралийском Сиднее переговоры с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, за четыре прошедших года Пакистан принял меры против 3677 подозрительных банковских транзакций, которые могли использоваться или использовались для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Одной из главных заслуг нового правительства перед ФАТФ министр финансов Асад Умар считает борьбу с «поддельными счётами», в частности, дело, по которому проходят лидер оппозиционной «Пакистанской народной партии» Асиф Зардари и его ближнее окружение.

Кроме того, министерство финансов отчиталось о заморозке счетов всех запрещённых террористических организаций. Ранее ФАТФ обвиняло Пакистан в пособничестве финансированию терроризма.

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Зарубежная хроника
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