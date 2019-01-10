Турецкая оппозиция и часть военных выступают против операции в Сирии

Анкара, , 12:40 — REGNUM Турецкое издание Hurriyet Daily News сообщает, что курс на проведение военной операции в Сирии не находит поддержки у Республиканской народной партии, основной оппозиционной партии Турции.

Ее лидер на еженедельном заседании подверг резкой критике это решение и заявил об отказе в поддержке военной операции, т.к. она проводится по инициативе США. Он обосновал свою позицию тем, что террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отсутствуют на границах Турции, а США толкают страну «в сирийское болото».

Лидер РНП также поставил вполне закономерный вопрос: есть ли необходимость турецким военным погибать в Сирии на фоне того, что президент США Дональд Трамп хочет вывести войска из этой страны и избежать жертв среди американских военных.

Военную операцию в Сирии поддерживают и не все военные. Так, по сообщениям турецких СМИ, своих должностей лишились четырехзвездный генерал Метин Темел и командир 4-й бригады коммандос бригадный генерал Мустафа Барут. Их перевели на другие места службы. Следует заметить, что Метин Темел хорошо зарекомендовал себя в ходе проведения военных операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Метин Темел интерпретировал резкое решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии как трюк, который оставит Турцию ответственной за уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он также обратил внимание на риск столкновения с террористами в глубине Сирии, далеко от турецкой границы.

Метин Темел, как сообщается, выступал категорически против операции в северо-восточной Сирии в сотрудничестве с американцами, которое, по его мнению, может быть только уловкой, поскольку курдские силы получают там существенную поддержку от США.