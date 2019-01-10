Ростовское предприятие покоряет рынок Евросоюза

Ростов-на-Дону, , 12:41 — REGNUM Малое инновационное предприятие Донского государственного технического университета ООО «Энсет» покоряет рынок Евросоюза. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ДГТУ 10 января, в Германию экспортировали станки, разработанные вузом совместно с индустриальным партнером.

Оборудование предназначено для ремонта и производства карданных валов. Берлинский поставщик запчастей SB-Autoteile GmbH приобрёл стенд для сборки, сварки и балансировки карданных валов УНИКАР-3000, а также пресс для запрессовки и кернения крестовин карданных валов ПР-6.

«Мы создали универсальные и надежные станки, которые превосходят по характеристикам аналоги. Вуз, обладая богатым научно-техническим заделом и исследовательской базой, помогает в создании и лицензировании станков, а «Энсет» занимается их производством и реализацией», — отметил проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности вуза Олег Полушкин.

Стоит отметить, что часть объёма экспорта компании приходится на страны СНГ, в первую очередь на Казахстан и Белоруссию. В 2019 году предприятие планирует нарастить объём продаж станков в Евросоюзе и Латинской Америке. Ведутся переговоры по поставке оборудования в компании США, Замбии, Венгрии, Литвы, Латвии. В настоящее время договорённость достигнута с клиентами из Испании, Италии, Польши.