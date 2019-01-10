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Премьер-министр Израиля Нетаньяху просит денег на адвокатов

Политика

Глава правительства уже запросил разрешение на получение 2 миллионов долларов от инвесторов

Иерусалим, 10 января 2019, 15:10 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к государственному контролеру с просьбой разрешить ему получить деньги от частных инвесторов. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, денежные средства необходимы главе израильского правительства для покрытия расходов, связанным с оказанием юридических услуг.

Премьер Нетаньяху просить разрешения на получение 2 миллионов долларов от частных инвесторов. Спонсорами являются двоюродный брат главы правительства Натан Миликовски и друг Спенсер Партридж.

Стоит отметить, что в кругах приближенных к Нетаньяху все чаще появляются критические комментарии о дороговизне проведения следствия против премьер-министра Израиля. В то время, как сам глава государства не имеет финансовой основы для обеспечения себе адвокатской защиты.

Ранее комиссия по разрешениям госконтролера Израиля уже отказывала Нетаньяху в данной просьбе, отмечая недопустимость участия частных инвесторов в финансировании защиты по уголовным делам.

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Зарубежная хроника
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