Премьер-министр Израиля Нетаньяху просит денег на адвокатов

Иерусалим, , 15:10 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к государственному контролеру с просьбой разрешить ему получить деньги от частных инвесторов. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, денежные средства необходимы главе израильского правительства для покрытия расходов, связанным с оказанием юридических услуг.

Премьер Нетаньяху просить разрешения на получение 2 миллионов долларов от частных инвесторов. Спонсорами являются двоюродный брат главы правительства Натан Миликовски и друг Спенсер Партридж.

Стоит отметить, что в кругах приближенных к Нетаньяху все чаще появляются критические комментарии о дороговизне проведения следствия против премьер-министра Израиля. В то время, как сам глава государства не имеет финансовой основы для обеспечения себе адвокатской защиты.

Ранее комиссия по разрешениям госконтролера Израиля уже отказывала Нетаньяху в данной просьбе, отмечая недопустимость участия частных инвесторов в финансировании защиты по уголовным делам.