«Украина покажет Европе, что война рядом» — депутат Рады

Киев, , 12:35 — REGNUM «Визит делегации глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в прифронтовой Мариуполь усилит переговорные и дипломатические позиции Киева». Об этом 10 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Ильенко.

«Это хорошо, что министры иностранных дел приезжают в Мариуполь. Важно, чтобы с политической и дипломатической повестки дня не исчезала тема Украины, тема российской агрессии, тема оккупированных территорий. Хорошо, что встреча происходит не в Киеве, не в Харькове, а именно в Мариуполе — в прифронтовом городе, чтобы они наглядно почувствовали, что война рядом. Важно, чтобы были не только символические шаги, но и реальные шаги, в частности со стороны украинской власти для усиления наших позиций на дипломатическом фронте, для апелляции к Будапештскому меморандуму, для усиления наших переговорных позиций», — сказал Ильенко.

По его словам, Киев не может согласиться на российский вариант резолюции о вводе миротворческой миссии ООН на Донбасс, поскольку «он грозит замораживанием, а не завершением конфликта».

«Относительно миротворцев сложилась патовая ситуация. Есть резолюция в украинских интересах, которая неоднократно блокировалась Российской Федерацией, которая, к сожалению, является членом Совета Безопасности ООН… Если мы говорим о резолюции, которая может быть поддержана Россией, которая является агрессором, то мы можем себе только представить, какой будет эта так называемая миротворческая миссия… Если будет поддержана российская резолюция, это будет не миротворческая миссия, а легализация российской оккупации под видом миротворческой миссии», — добавил Ильенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что 15 января министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который вступил в полномочия главы организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посетит Донбасс.

«Многие министры наших партнеров и стран-друзей посетят на следующей неделе Мариуполь. Руководитель новый ОБСЕ, господин Лайчак, тоже посетит Донбасс. Не буду сознательно, из соображений безопасности говорить, куда мы поедем», — сказал Климкин.

Напомним, 29 сентября 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что не знает, когда будет принято решение о миротворческой миссии ООН на Донбассе, и будет ли принято вообще. По его словам, миротворческая миссия должна гарантированно привести к деэскалации конфликта на Донбассе, разоружить незаконные вооруженные формирования и заставить Россию вывести свои войска.