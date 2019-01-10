Иран и Афганистан близки к подписанию соглашения о сотрудничестве

Кабул, , 15:28 — REGNUM Официальные представители Министерства иностранных дел Афганистана заявили, что Иран и Афганистан добились значительного прогресса в деле подписания совместного всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Иран и Афганистан провели очередной раунд переговоров по подготовке этого договора. По результатам встречи соглашение было одобрено тремя комитетами из пяти, участвующих в обсуждении этого договора.

Официальные представители Министерства иностранных дел Афганистана сказали, что комитеты по вопросам водных ресурсов, беженцев и культуры одобрили этот договор. Однако комитет по вопросам безопасности и комитет по вопросам экономики и транзита не согласны с некоторыми положениями этого соглашения.

Представители Министерства иностранных дел также добавили, что вопросы, связанные с использованием водных ресурсов, были одними из наиболее спорных, но теперь стороны пришли к взаимовыгодному соглашению.