Американские и японские санкции и промышленное развитие России

Михаил Демурин, , 12:32 — REGNUM

Издание «Коммерсантъ» преподнесло нам новость о том, что санкции США в отношении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и «Ростеха» привели к прекращению поставок американских и японских (на это в сегодняшних обстоятельствах стоит обратить особое внимание!) композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21. И это, как утверждает газета, может задержать запуск машины в серию на несколько лет. Источники в аппарате правительства отрицают возможность задержки, но проблема очевидно существует. Как выйти из создавшегося положения, активно обсуждают источники «Ъ» в ОАК, «Ростехе» и «Росатоме».

Какой сегодня год? Правильно, 2019. Когда США начали вводить санкции против нашей страны? Правильно, в 2014. Когда о санкциях заявили страны «Семёрки» включая Японию? Правильно, тогда же! А то, что все последующие четыре (!) года в ОАК и правительстве РФ продолжали полагаться на американские и японские поставки материалов для МС-21 разве правильно? Нет, не правильно.

На авось полагались? Или думали, что президент пойдёт на попятную по Крыму и санкции отменят?

Не пойдёт и не отменят. Так что полагаться в выпуске необходимых для МС-21 материалов надо на себя. А с нерадивых чиновников в ОАК и правительстве спросить. Да не так, как спрашивают сегодня, а как спрашивали в СССР.

Примечательно в связи с этой историей выглядят рассуждения бывшего куратора авиастроительной отрасли в правительстве, а ныне главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по поводу отмены его визита в США: мол, NASA оказалось жертвой борьбы между Конгрессом и Дональдом Трампом, а так-то «наши партнеры в принципе выступают за сотрудничество». Неужели за последние четыре года не сформировалось понимание, что на «партнёров» в США больше полагаться нельзя и что рассуждениями о том, что «российская сторона выступает за сотрудничество», никого там ни в чём не убедишь? А вот контрсанкциями — например, отказом от поставок в США ракетных двигателей, которые они, по их же собственным оценкам, в ближайшие годы создать не смогут, — можно было. Но не решились.

Очень опасны в этих обстоятельствах звучащие в подобных случаях рассуждения о том, что для продолжения «сотрудничества» нужен другой «общий фон». Создание такого «фона» — что в отношениях с США, что в отношениях с Японией или кем-то ещё — в сегодняшних обстоятельствах возможно только путём отказа от борьбы за восстановление суверенности и независимости нашей родины. Этого допустить нельзя.

Учиться жить в условиях блокады надо было вчера. Упущенное время требует сделать процесс обучения в четыре раза более интенсивным. Не справившихся — увольнять.