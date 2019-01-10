Уполномоченный по правам человека в Казахстане отчитался перед Назарбаевым

Астана, , 13:06 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров представил отчет за 2018 год президенту республики Нурсултану Назарбаеву, сообщили 10 января в пресс-службе главы государства.

В сообщении Акорды (администрации президента) отмечается, что по итогам рассмотрения документа Назарбаев дал необходимые поручения государственным органам.

Отметим, Аскар Шакиров занимает должность уполномоченного по правам человека в Казахстане с 2007 года. Ранее занимал должность председателя комитета таможенного контроля министерства финансов Казахстана.

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