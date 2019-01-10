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Афганское правительство не видит препятствий для переговоров с талибами*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Министр юстиции заявил, что именно руководству страны предстоит принять решение о внесении поправок в конституцию

Кабул, 10 января 2019, 14:27 — REGNUM  Министр юстиции Афганистана Абдул Басир Анвар заявил, что действующая конституция страны не содержит положений, которые могли бы повлиять на мирный процесс в стране или стать препятствием для ведения переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью положить конец продолжающемуся в стране конфликту.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано в рамках интервью афганскому телевизионному каналу.

Министр также отметил, что именно правительству Афганистана предстоит принять окончательное решение о внесении поправок в конституцию страны.

Это заявление было сделано на следующий день после появления информации о предварительном мирном соглашении между правительством Афганистана, движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Соединенными Штатами Америки. Согласно этой информации, вышеупомянутое соглашение включает положение о принятии нового основного закона страны в рамках восемнадцатимесячного переходного периода в Афганистане.

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Зарубежная хроника
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