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В 2018 году 157 гражданам России запретили въезд на Украину — СБУ

Политика

Часть из них СБУ назвала «пропагандистами»

Киев, 10 января 2019, 12:38 — REGNUM  В течение 2018 года 157 граждан РФ получили запрет на посещение Украины, заявили в пресс-службе СБУ, сказано 10 января на официальном сайте спецслужбы.

Среди тех, кому запрещено ездить на Украину 87 — «российские пропагандисты», сказано в сообщении.

Напомним, в течение 2018 года сотрудники СБУ привлекли к ответственности 49 администраторов «антиукраинских» групп в социальных сетях.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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