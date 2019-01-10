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В афганской провинции Каписа уничтожено 50 боевиков

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена Национальными силами безопасности и обороны Афганистана

Махмудраки, Афганистан, 10 января 2019, 15:16 — REGNUM  9 января официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Каписа (столица провинции — г. Махмудраки) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 50 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция, продолжавшаяся в течение четырех дней, была проведена с целью зачистки уезда Ниджраб провинции Каписа от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Среди убитых боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также числятся не менее 10 командиров группировки. В рамках операции 27 деревень было зачищено от сил группировки.

По словам официальных представителей 201 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате столкновений с боевиками погибло два сотрудника Национальных сил безопасности и обороны.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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