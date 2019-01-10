Четверг, 10 Января 2019 года
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Глава МИД Турции не исключил покупку американских Patriot

Политика

Он тем не менее назвал их покупку невозможной, если она будет связана с отказом от российских С-400

Глава МИД Турции не исключил покупку американских Patriot
U.S. Department of Defense
ЗРК Patriot

Анкара, 10 января 2019, 12:25 — REGNUM  Турция может пойти на закупку американских ракетных комплексов Patriot, если условия продажи будут приемлемыми, но сделка будет невозможна, если Анкара будет вынуждена отказаться от покупки российских систем С-400, заявил 10 января глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением дипломат выступил в интервью турецким СМИ.

Он подчеркнул, что Анкара считает неприемлемыми условия, выдвигаемые США в отношении приобретения российских комплексов.

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Турция и США
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