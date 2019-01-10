Глава Совета мира Афганистана провел переговоры с главой МИД Пакистана

Кабул, , 15:08 — REGNUM Высший совет мира Афганистана опубликовал официальное заявление, согласно которому в рамках своего четырехдневного визита в Пакистан специальный представитель президента Афганистана в регионе по вопросам примирения и глава секретариата Высшего совета мира Афганистана Мохаммад Омар Даудзай провел встречу с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в рамках встречи государственные деятели двух стран обсудили вопросы, связанные с процессом национального примирения в Афганистане и укреплением двусторонних связей между странами.

Мохаммад Омар Даудзай и Шах Мехмуд Куреши также уделили особое внимание организации совместного заседания религиозных деятелей двух стран. Министр иностранных дел Пакистана пообещал предпринять практические шаги с целью проведения данного мероприятия.

В рамках своего визита глава секретариата Высшего совета мира Афганистана также встретится с видными представителями политических, военных и религиозных кругов Пакистана и обсудит с ними процесс национального примирения Афганистане и прямые переговоры между центральным правительством и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).